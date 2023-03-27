أحد أبناء رونالدو يتعرض للضـ ـرب والنجم يتخذ هذه الخطوة

تعرض أحد أبناء نجم الكرة العالمية ولاعب النصر السعودي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" للضرب في مدرسته الكائنة خارج المملكة العربية السعودية وأفادت صحيفة برتغالية أن رونالدو ينتظر نقل أبناءه من هذه المدرسة منذ استقراره في السعودية.

ومن المتوقع أن يقدم الدون على نقل إبنائه من المدرسة مع انتهاء الفصل الدراسي المنصرم من أجل إلتحاقهم في إحدى المدارس السعودية، خاصةً وأنه انتقل للعيش في المملكة بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي، وتشعر زوجته جورجينا هناك بالأمان وفق تصريحاتها الأخيرة.

ولم تذكر الصحيفة عن إسم الضحية أو عمره بل إكتفت بالكشف عن الحادثة.