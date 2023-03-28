صديقة ايلون ماسك تغير اسم ابنتهما الى "لماذا"

فاجأت المغنية الكندية غرايمز المتابعين بكشفها عن تغيير اسم ابنتها من صديقها الملياردير الاميركي ايلون ماسك من "إكسا دارك سايدريل" إلى "لماذا".

ونشرت صورة ابنتهما عبر موقع "تويتر"، بالإضافة إلى صورتها وهما ترتديان ملابس حمراء مشابهة مع شعر أخضر، حيث قالت إن ابنتها كانت تحاكي شخصية "جوكو" من برنامج الأنمي الياباني دراغون بول زد.

وكتبت معلقة: "Y وإيموجي تنين C"، في إشارة محتملة إلى الحرف الأول من اسمها الحقيقي كلير.

وأكدت غرايمز في تغريدة لحساب أحد المعجبين، أن اسم ابنتها قد تم تغييره، وأصبح Y فقط (تُنطق "لماذا").