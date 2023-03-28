انباء عن علاقة عاطفية تجمع انجلينا جولي بملياردير بريطاني

تصدرت حياة النجمة العالمية انجلينا جولي العاطفية اهتمام الصحافة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول انباء عن علاقة عاطفية تجمعها بالملياردير ووريث ديفيد ماير دي روتشيلد (44 عاماً).

وجاءت هذه الانباء بعد تداول صور للثنائي التقطت لهما يوم الاحد الماضي بعدما تشاركا وجبة الغداء في كاليفورنيا، في نادي "نوبو" الحصريّ للمشاهير، حيث بدت السعادة واضحة على وجه الممثلة، التي كانت مبتسمة في جميع صورها مع الناشط البيئيّ البريطانيّ.

وأشار موقع "Page Six" إلى أنّ الثنائي يمتلكان خصالاً مشتركة، وقد تنجح علاقتهما. وقد حاول الموقع التواصل مع جولي لمعرفة إن كانا قد خرجا لمناقشة الأعمال أو في موعد غراميّ، لكنها لم تجب.

والجدير ذكره أن روتشيلد واحدة من أغنى العائلات في العالم، وقد اشتهر ديفيد ماير دي روتشيلد بكونه مدافعاً عن البيئة، وعمل سفيراً للسيارات الصديقة للبيئة لدى "هيونداي"، بينما عملت جولي مع اللاجئين لمدة 20 عاماً مبعوثة خاصّة للأمم المتحدة.