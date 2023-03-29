كورتني كارداشيان تتناول الطعام في الحمام وإنتقادات واسعة من المتابعين

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان صورا على حسابها الخاص عبر إنستغرام تظهر فيها جالسة في الحمام وإلى جانبها أطباق الطعام على الارضية وعلى غطاء مقعد المرحاض، مما ادى ذلك الأمر الى ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.