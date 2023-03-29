سرقة سيارة فنانة شهيرة من أمام منزلها

وفي التفاصيل، ذكر موقع TMZ الأميركي أن سيارة ريهانا من نوع "أودي سيدان" 2012، والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 37000 دولار، تمت سرقتها من أمام منزلها بعد أن ترك السائق المحرك يعمل ودخل إلى المنزل.ونقل الموقع عن الشرطة تصريحات سائق ريهانا، الذي قال إنه يعتقد أن شخصًا ما قفز إلى السيارة وانطلق بها بسرعة، لكن حتى الساعة لم يعرف ما إذا كانت النجمة العالمية تواجدت في المنزل لحظة وقوع الحادثة أم أنها كانت بعيدة عن ذلك.الجدير ذكره أن ريهانا كانت قد تعرضت لموقف مخيف بعد أن اقتحم رجل غريب منزلها، ليس بهدف السرقة أو القتل، إنما ليطلب يدها للزواج.