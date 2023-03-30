براد بيت يتخلى عن منزله مع أنجلينا جولي مقابل 39 مليون دولار
تخلى النجم الاميركي براد بيت عن منزل الزوجية الذي عاش فيه برفقة زوجته السابقة النجمة الاميركية انجلينا جولي لمدة ثلاثة عقود، والذي يقع في لوس فيليز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقابل 39 مليون دولار
وورد في تقرير صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن المنزل كان قد عرض للبيع في يناير مقابل 45 مليون دولار، ولا يعرف حتى الساعة السبب الذي أدى إلى بيعه بـ 39 مليون دولار فقط.
وكان النجم البالغ من العمر 59 عاماً قد اشترى المنزل مقابل 1.7 مليون دولار فقط من الممثلة كاساندرا بيترسون المعروفة بـ "إلفيرا" عام 1994، ولكنه أعاد تصميمه وغير فيه كثيراً.