براد بيت يتخلى عن منزله مع أنجلينا جولي مقابل 39 مليون دولار

تخلى النجم الاميركي براد بيت عن منزل الزوجية الذي عاش فيه برفقة زوجته السابقة النجمة الاميركية انجلينا جولي لمدة ثلاثة عقود، والذي يقع في لوس فيليز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقابل 39 مليون دولار