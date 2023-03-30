برياكا شوبرا تعلن سبب إبتعادها عن بوليوود: تورطت!

كشفت النجمة الهندية برياكا شوبرا عن الاسباب التي جعلتها تتوجه إلى هوليوود وتبتعد عن بوليوود لتقديم الأعمال الدرامية والسينمائية قائلة في أحدث تصريحاتها: "إنه قد تم دفعها إلى الزاوية، حسب تعبيرها، بمجال صناعة الأفلام في بوليوود".



وأضافت: "هناك من استغنى عن التعاون معها".

وتابعت بأنها وقعت في مشاكل مع بعض الأشخاص، وتورطت في الأمر، معلقة: "أنا لست محترفة في لعب تلك الألعاب وقد تعبت من السياسة وقلت إنني بحاجة إلى استراحة".

وأوضحت أن العرض الذي قدّمته أنجولا أشاريا، وهي مديرة أعمالها حاليا، بشأن إمكانية الغناء في حينها كان مناسب جدا، بعيدا عن أجواء بوليوود، والانتقال إلى الولايات المتحدة.

واشارت الى ان "الموسيقى منحتني فرصة الانتقال إلى جزء آخر من العالم"، وتابعت: "وعندما جاءت فرصة الموسيقى.. قلت حسناً أنا ذاهبة إلى أميركا".