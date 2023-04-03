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نجوم من العالم

ممثل شهير يضع جيجي حديد في موقف محرج.. هذا ما فعله على المسرح

2023-04-03 | 03:27
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ممثل شهير يضع جيجي حديد في موقف محرج.. هذا ما فعله على المسرح
ممثل شهير يضع جيجي حديد في موقف محرج.. هذا ما فعله على المسرح

شاركت عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الاصل، جيجي حديد، بحفل افتتاح مركز "نيتا موكيش أمباني" الثقافي في مومباي.

واطلت جيجي حديد بملابس هندية، حيث ارتدت الساري الهندي باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج ناعم من درجات الذهبي والأصفر، كما تزيَّنت بمجموعة من الأساور الذهبية وأقراط سميكة.
وخلال الحفل، أثار النجم الهندي فارون داون الجدل بسبب تصرفه المحرج مع جيجي حديد، حيث طلب منها الصعود الى خشبة المسرح أثناء تقديمه فقرة غنائية راقصة، وعندما صعدت حملها بين يديه، ثم قبلها على خدها، وأنزلها مجددًا على المسرح لتعود لمقعدها.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن انزعاجهم من هذا التصرف، لفنان هندي معروف.
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نجوم من العالم

جيجي حديد

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