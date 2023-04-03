شاكيرا تغادر برشلونة للأبد بعد انفصالها عن بيكيه

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا التقطتها عدسات كاميرا الباباراتزي ظهرت فيها شاكيرا وطفليها وهم يغادرون من مطار برشلونة.

وقالت الصحف الإسبانية ان مغادرة شاكيرا هذه نهائية، بعد إنفصالها عن جيرارد بيكيه، حيث ستنتقل للعيش في ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي بيان رسمي، كتبت شاكيرا: "قرّرت أن أظلّ في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر".

وأردفت: "اليوم، نبدأ فصلاً جديداً في البحث عن سعادتهما. أشكر جميع من ركب معي الأمواج هناك في برشلونة، المدينة التي تعلّمت فيها أن الصداقة بلا شكّ أقوى من الحبّ. شكراً لكلّ من شجّعني هناك وجفّف دموعي وألهمني وجعلني أنمو".