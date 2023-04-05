باريس هيلتون تنشر صورا لأول مرة مع مولودها الجديد: كل قلبي

وقد ظهرت هيلتون بالصور وهي تعانق رضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، وأرفقت الصور بتعليق: "كل قلبي".
يذكر أن هيلتون استقبلت مولودها الأول من زوجها كارتر ريوم عن طريق أم بديلة.
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A post shared by Paris Hilton (@parishilton)
A post shared by Paris Hilton (@parishilton)
توفي الممثل الدومينيكي المكسيكي أندريس غارسيا ، بطل المسلسل المكسيكي الشهير "أنت أو لا أحد" المدبلج للعربية، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد صراع كبير مع المرض.
تتجه أنظار العالم الى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وتنصيبه على عرش بريطانيا ملكاً في أيار المقبل، حيث من المفترض أن يُقام الحفل الضخم في كاتدرائية "وستمنستر" بالعاصمة البريطانية لندن.
هددت مصممة الأزياء التركية باشاك ديزنر زوجها الممثل كيفانش تاتليتوغ بالانفصال بعد مشهد القبلة الذي جمعه بالممثلة سيرناي ساريكايا في مسلسل "العائلة"، بحسب تقارير تركية.