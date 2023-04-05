باريس هيلتون تنشر صورا لأول مرة مع مولودها الجديد: كل قلبي

وقد ظهرت هيلتون بالصور وهي تعانق رضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، وأرفقت الصور بتعليق: "كل قلبي".

يذكر أن هيلتون استقبلت مولودها الأول من زوجها كارتر ريوم عن طريق أم بديلة.