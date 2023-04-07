جنيفر آنيستون تعتمد تسريحة شعر عصرية .. ما علاقة باميلا أندرسون؟

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A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)
A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)
اعلن النجم الأسترالي هيو جاكمان ، نتيجة فحوصات الكشف عن سرطان الخلايا القاعدية، بعد ان اقلق محبيه على صحته خلال الساعات القليلة الماضية.
توفي الممثل الدومينيكي المكسيكي أندريس غارسيا ، بطل المسلسل المكسيكي الشهير "أنت أو لا أحد" المدبلج للعربية، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد صراع كبير مع المرض.
نشرت الفنانة الأمريكية باريس هيلتون على حسابها عبر موقع إنستغرام مجموعة من الصور مع إبنها الرضيع فونيكس بارون ريوم هيلتون، ويعتبر هذا الظهور الأول له منذ الولادة.