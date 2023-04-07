جنيفر آنيستون تعتمد تسريحة شعر عصرية .. ما علاقة باميلا أندرسون؟

تحرص النجمة العالمية جنيفر آنيستون، على مواكبة أحدث صيحات الموضة وأكثرها أناقة، في كافة إطلالاتها، سواء على صعيد الأزياء، المكياج أو تسريحات الشعر.

