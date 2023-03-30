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مقدمة النشرة المسائية 30-3-2023

2023-03-30 | 14:31
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مقدمة النشرة المسائية 30-3-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-3-2023

إن البلدَ المطلوب غيرُ متوفرٍ حالياً.. والرجاء عدمُ المحاولة لاحقاً لأنّ لبنان سيصبحُ خارجَ الخدمة// فوسْطَ ثورةِ  الذكاءِ الصطاعي، عُدنا الى عصورٍ حجرية، ونَزحَ لبنان من القريةِ الكونية إلى "حارة كل مين إيدو إلو".. وهو يستعد ّلتطوير "مرقد العنزة" و"مرسال المراسيل"، والحمام الزاجل لقضاءِ حوائجِ اتصالاتِنا// ومعَ دخولِ إضراب موظفي أوجيرو نهايةَ أسبوعِه الثاني، أصبح جوني القرم "ناطور المفاتيح" لوِزارةِ اتصالات ستكونُ معزولةً عن العالم.. بعدما أَحكمَ موظفو هيئة أوجيرو إقفالَ السنترالات وتسليمَ مفاتيحِها إلى وزيرٍ بِلا رعية// وجزيرةُ القرم بَدَت بعيدةً عن الحلولِ المدنية واختارت الحلَّ العسكري/ وقبلَ انقطاعِ الخطوط السلكية واللاسلكية وخدمةِ الإنترنت.. أجرى وزيرُ الاتصالات اتصالاً تشاورياً معَ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي/ وبعدَ الاستخارة ودعاءِ العُمرة، نَزَلَ الوحي على ميقاتي، ونصحَ القرم بالقول: "إذا مسكرة بوجك شوف إذا بِتْدَخِّلْ الجيش"،// مصادرُ الرئيس المُعْتمِر لم تَنفِ ولم تؤكّد النصيحة، واكتفت بعدمِ التعليق/ فيما نِقابةُ موظفي هيئة أوجيرو رحّبت بتصعيدِ الوزير، وإنْ أرادها معركةً فلتكن/ وعن إقحامِ المؤسسة العسكرية في معركةِ الأليافِ الضوئية.. فالنِقابةُ رحّبت بحضورِ الجيش، ليس فقط في أروقةِ الوزارة بل في كلِ نُقطة على مِساحةِ الوطن/ فيما أكدت مصادرُ الجيش أنها لم تتلقَّ أمرَ اليوم  بتدخّلِ عناصرِه في مِلفّ أوجيرو/./ ارتفعت الأسلاك الشائكة على الشبكة العنكبوتية/واقلعت رحلة لبنان الى العزلة الكونية / اما في رحلات الهبوط الاضطراري فقد اُنزل المطار الثاني من مدرج الصفقة وأعيد مرتجعا الى دائرة المناقصات/ فالـtrminale-2 التي دخلها وزير الأشغال علي حمية كالفاتحين لعصر تطوير مطار العاصمة وزيادة قدرته الاستيعابية/ خرج منها وأعلن  عدمَ السير بعقدِ التلزيم بالتراضي لإنشاءِ المبنى الجديد للمسافرينَ / وبقرار من مرجعيته السياسية وبقوة إسناد من نائب حزب الله ابراهيم الموسوي على منصة الصحافة في مجلس النواب/ أعاد حمية العقد إلى قنواته القانونية للمرور بهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة/./ قال حمية لا إله.. وسكت عن باقي الكلام/ والفعل الشجاع بقي ناقصاً خبره/ في الكشف عن تفاصيل الصفقة التي كان يجري الإعداد لها/ والتراضي صفقةٌ مفقودة في الرئاسة، حيث الأسماءُ تتدلّى بِلا حسمٍ او اتفاق على كلِ الجبَهات الصانعة للرؤساء/ وبلدُ القديسيين، ومن زغرتا تحديداً، يَرفع إسطفان الدويهي إلى "طوباوي" لتحقيقِه المعجرات.. وهي المعجزاتُ المفقودة على أيدي الموارنة في الاتفاق على رئيسٍ للجُمهورية// وعلى أزْمةِ شغورِ رأسِ الدولة.. دعت مساعدةُ وزيرِ الخارجية الأميركي باربارا ليف المسؤولينَ إلى التحلي بالمسؤولية وإظهارِ جِدّيةٍ في التعامل معَ واحدةٍ من أسوأِ الأزّمات التي تَمُرُّ بها البلاد/ وكملخّصٍ لزيارتِها الأخيرة إلى لبنان، لم تَرَ الموفدةُ الأميركية بديلاً عن صندوقِ النقدِ الدولي للخروجِ من الأزْمة.. ووَصفت الوضعَ بالخَطِر، وأولُ خُطوةٍ للتقدّم في هذا المِلفّ هي انتخابُ رئيسٍ للجُمهورية، والبرنامَج معَ الصندوق هو حبلُ النجاةِ الوحيد المتوافر.. وأمَلت أن يَنعكِسَ التقاربُ السُعودي-الايراني بشكلٍ ايجابي على لبنان.. وأيُ خفضٍ للتوترات بينَ لاعبيْن إقليميين كبيرين هو شيءٌ عظيم/./ 
لكن المرشد الأميركي اليوم بات بحاجة إلى وسيط لرأب الصدع بينه وبين حليفه التاريخي / وذلك مع تصاعد حدة الخطاب بين الرئيس جو بايدن ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتيناهو/ الذي قال لبايدن إن إسرائيل دولة ذات سيادة ولا تقبل أن يتدخل أحد بشؤونها حتى لو كان من أقرب الحلفاء/./ واقصى العقوبات التي اتخذها بايدن في حق نتنياهو انه حرمه من زيارة البيت الابيض .
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