الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
09:09
ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟
03:03
قتل زميله ودفنه في العيادة.. تفاصيل قضيّة "طبيب الساحل" بمصر
16:27
بالفيديو ـ عروسان يستبدلان قالب الحلوى بـ"البروستد" في حفل زفافهما!
15:48
أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !
2023-06-14
في السعودية .. عملية عاجلة تنقذ حاجاً إيرانياً من العمى واستعادة بصره !
نشرات الطقس
نشرة الجوية 14-06-2023
2023-06-14 | 12:54
A-
A+
نشرة الجوية 14-06-2023
نشرة الجوية 14-06-2023
مقالات ذات صلة
نشرة الجوية 15-06-2023
نشرة الجوية 13-06-2023
النشرة الجوية 12-06-2023
نشرة الجوية 14-06-2023
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
14-06-2023
العودة الى الأعلى
نشرة الجوية 15-06-2023
نشرة الجوية 13-06-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
12:51
نشرة الجوية 15-06-2023
نشرة الجوية 15-06-2023
12:51
نشرة الجوية 15-06-2023
نشرة الجوية 15-06-2023
2023-06-13
نشرة الجوية 13-06-2023
نشرة الجوية 13-06-2023
2023-06-13
نشرة الجوية 13-06-2023
نشرة الجوية 13-06-2023
2023-06-12
النشرة الجوية 12-06-2023
النشرة الجوية 12-06-2023
2023-06-12
النشرة الجوية 12-06-2023
النشرة الجوية 12-06-2023
يحدث الآن
محليات
13:39
ضبابية تسيطر على المشهد بين الاستياء الغربي من ساسة لبنان وانتظار حلحلة خارجية
محليات
13:06
ولعت بين سليمان فرنجية وجهاز أزعور و "ما في بيناتنا ورقة بالناقص"! .. "فشة خلقة" مع داليا أحمد الآن على الجديد
محليات
13:03
هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال
زوارنا يقرؤون الآن
13:03
هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال
13:06
ولعت بين سليمان فرنجية وجهاز أزعور و "ما في بيناتنا ورقة بالناقص"! .. "فشة خلقة" مع داليا أحمد الآن على الجديد
2023-04-27
معلومات "الجديد": رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين ستدفع هذا الشهر حسب سعر "صيرفة" على أساس 60 ألف ليرة للدولار
2023-06-14
جورج خباز يعلق على أنباء علاقته العاطفية بـ كاريس بشار
04:07
خلاف سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس الى العلن
06:04
ابراهيم منيمنة : زياد بارود أقرب الينا من جهاد أزعور رغم الملاحظات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:39
ضبابية تسيطر على المشهد بين الاستياء الغربي من ساسة لبنان وانتظار حلحلة خارجية
12:55
مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023
12:51
نشرة الجوية 15-06-2023
10:20
حليمة القعقور: الحوار أساسي وضروري لكن يجب أن يكون شفافا على أساس مشاريع اقتصادية اجتماعية
10:15
حليمة القعقور: المشروع أهم من الأشخاص وهذه مواصفات الرئيس التي نريدها
10:12
حليمة القعقور: خطي واضح والأحزاب برمجت الشعب على عدم سماع الرأي الآخر
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
04:07
خلاف سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس الى العلن
فن
04:07
خلاف سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس الى العلن
منوعات
15:48
أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !
منوعات
15:48
أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !
منوعات
03:03
قتل زميله ودفنه في العيادة.. تفاصيل قضيّة "طبيب الساحل" بمصر
منوعات
03:03
قتل زميله ودفنه في العيادة.. تفاصيل قضيّة "طبيب الساحل" بمصر
عربي و دولي
15:30
الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
عربي و دولي
15:30
الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
منوعات
16:27
بالفيديو ـ عروسان يستبدلان قالب الحلوى بـ"البروستد" في حفل زفافهما!
منوعات
16:27
بالفيديو ـ عروسان يستبدلان قالب الحلوى بـ"البروستد" في حفل زفافهما!
محليات
14:36
علاقة النائب السابق حكمت ديب بزوجته كارول حاتم وقصة حب غريبة بين شاب لبناني وفتاة اثيوبية.. "إعترافات زوجية" مع راغدة شلهوب الآن على الجديد
محليات
14:36
علاقة النائب السابق حكمت ديب بزوجته كارول حاتم وقصة حب غريبة بين شاب لبناني وفتاة اثيوبية.. "إعترافات زوجية" مع راغدة شلهوب الآن على الجديد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023