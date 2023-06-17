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قناة الجديد
2023
14:59
اتهام جويل مردينيان بـ "الكفر" وهي ترد: اذا فرض عليي زوجي دخول الاسلام كنت رفضت الزواج منه
13:35
كائنات فضائية تبعث رسائل إلى كوكب الأرض.. ما محتواها؟
13:18
"صدفة الزجاجة".. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته
13:05
بالفيديو - صحافي إيراني يوثق مغادرة وسائل الإعلام مقر المؤتمر الصحافي بين عبد اللهيان وبن فرحان
12:49
أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد
نشرات الطقس
17-06-2023
2023-06-17 | 12:49
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17-06-2023
17-06-2023
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النشرة الجوية 16-06-2023
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2023-06-14
نشرة الجوية 14-06-2023
نشرة الجوية 14-06-2023
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عربي و دولي
16:57
ثلاثة قتلى بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة في جنوب فرنسا
محليات
16:28
معلومات الجديد: لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
محليات
15:50
غسان سكاف التقى السفير القطري
زوارنا يقرؤون الآن
2023-06-16
جيسيكا عازار تحتفل مع اصدقائها بمنزلها الجديد في بيروت وفخامة المنزل حديث الجمهور
13:35
كائنات فضائية تبعث رسائل إلى كوكب الأرض.. ما محتواها؟
12:49
أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد
2023-04-10
"حيلة عسكرية" ستعالج أرقك.. وتساعدك على النوم في 10 ثوان فقط!
10:31
صور جديدة لـ ماريتا الحلاني من شهر العسل والجمهور يتفاعل
03:23
بالفيديو- بايدن يمجد الملكة.. زلة جديدة والبيت الأبيض "مصدوم"!
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بالفيديو
بالفيديو
14:51
الأنظار موجهة باتجاه التسويات الخارجية وترقب نتائج اللقاءات المنتظرة
14:48
جويل مردينيان تروي لاول مرة قصة تبني طفلها نايثن ابني هو اعجوبة حقيقية وانفعلت بسبب سؤال علي ياسين
14:36
جويل مردينيان تبكي بشدة على الهواء وتؤكد لاول مرة فقدت كل شي فجأة
12:53
17-06-2023
12:49
17-06-2023
05:19
أحدث ظهور لـ وفاء موصللي بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذا ما كشفته
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بالفيديو- بايدن يمجد الملكة.. زلة جديدة والبيت الأبيض "مصدوم"!
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أحمد الشهري يفند تفاصيل زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا : قد تجري المملكة حواراً جامعاً للبنانيين.. بمن فيهم حزب الله!
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أحمد الشهري يفند تفاصيل زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا : قد تجري المملكة حواراً جامعاً للبنانيين.. بمن فيهم حزب الله!
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