الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
05:50
نسي هاتفه بمطعم.. وما حصل كـــارثي!
04:14
نادين نسيب نجيم عن فيديو حضانة الجديدة: حيوانات شرسة ما إلهم علاقة بالبشر!
03:29
علق في حلقه "أخطبوط" .. وهكذا تم إنقاذه!
02:25
عبد الله: لإجراءات صارمة ورادعة في حق معنفي الأطفال
15:09
الجديد تواكب أهالي الاطفال المعنفين في حضانة الجديدة ووالدة الطفلة : "بنتي كانت تتعرض للحظات هستيرية هي ونايمة "
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 10-07-2023
2023-07-10 | 12:56
A-
A+
نشرة الطقس المسائية 10-07-2023
مقالات ذات صلة
نشرة الطقس المسائية 05-07-2023
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2023
مقدمة النشرة المسائية 09-07-2023
نشرة الطقس المسائية 10-07-2023
النشرة
نشرات الطقس
الطقس
المسائية
10-07-2023
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 09-07-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-07-09
النشرة الجوية 09-07-2023
النشرة الجوية 09-07-2023
2023-07-09
النشرة الجوية 09-07-2023
النشرة الجوية 09-07-2023
2023-07-08
النشرة الجوية 08-07-2023
النشرة الجوية 08-07-2023
2023-07-08
النشرة الجوية 08-07-2023
النشرة الجوية 08-07-2023
2023-07-07
النشرة الجوية 07-07-2023
النشرة الجوية 07-07-2023
2023-07-07
النشرة الجوية 07-07-2023
النشرة الجوية 07-07-2023
يحدث الآن
عربي و دولي
06:51
بخراطيم المياه..الشرطة الإسرائيلية تتصدى للمحتجين على قانون الإصلاح القضائي وسط تل أبيب
عربي و دولي
06:31
زيلينسكي: تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع "الإرهاب" الروسي
عربي و دولي
06:29
"أ.ف.ب.": زيلينسكي يندد بـ"تردد" و"ضعف" الحلف الأطلسي في ما يخص انضمام أوكرانيا
زوارنا يقرؤون الآن
05:50
نسي هاتفه بمطعم.. وما حصل كـــارثي!
2023-06-21
مراسل "الجديد": اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالغاء شهادة "البروفيه" الرسمية
04:38
فادي كرم لـ"الجديد": فكر وأيديولوجيا حزب الله يعتبر أن لبنان لم يكن موجودا قبل ولا كرامة له الا من بعد المقاومة
2023-07-05
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2023-07-10
حمل فاليري ابو شقرا يتصدر حديث المتابعين.. هذا هو جنس الجنــين
06:27
راغب علامة ونانسي عجرم وغيرهما يعلقون على فيديو تعنيف الاطفال: لمحاكمة علنية للمجرمات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
15:09
الجديد تواكب أهالي الاطفال المعنفين في حضانة الجديدة ووالدة الطفلة : "بنتي كانت تتعرض للحظات هستيرية هي ونايمة "
14:50
فراس الأبيض عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات: تمّ إقفالها وهناك اجراءات ستُتتخذ أمام القضاء
13:39
موفد قطري يتلمس حظوظ "الدوحة 2".. وفرع المعلومات ضحية "صراع الداخيلة"!
12:59
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2023
12:56
نشرة الطقس المسائية 10-07-2023
09:40
زياد ناصر الدين يشرح السيناريو الاقرب لحاكمية مصرف لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:23
فيديو مهول لتعنيف طفل في إحدى الحضانات.. ووزارة الصحة تتدخل!
محليات
11:23
فيديو مهول لتعنيف طفل في إحدى الحضانات.. ووزارة الصحة تتدخل!
فن
08:54
صدور حكم الاستئناف في قضية زياد برجي واليسا.. اليكم التفاصيل
فن
08:54
صدور حكم الاستئناف في قضية زياد برجي واليسا.. اليكم التفاصيل
تشاهدون الآن
15:09
الجديد تواكب أهالي الاطفال المعنفين في حضانة الجديدة ووالدة الطفلة : "بنتي كانت تتعرض للحظات هستيرية هي ونايمة "
تشاهدون الآن
15:09
الجديد تواكب أهالي الاطفال المعنفين في حضانة الجديدة ووالدة الطفلة : "بنتي كانت تتعرض للحظات هستيرية هي ونايمة "
خاص الجديد
13:39
موفد قطري يتلمس حظوظ "الدوحة 2".. وفرع المعلومات ضحية "صراع الداخيلة"!
خاص الجديد
13:39
موفد قطري يتلمس حظوظ "الدوحة 2".. وفرع المعلومات ضحية "صراع الداخيلة"!
منوعات
12:20
للمرة الأولى في التاريخ.. متحول يفوز بلقب «ملكة جمال هولندا»
منوعات
12:20
للمرة الأولى في التاريخ.. متحول يفوز بلقب «ملكة جمال هولندا»
فن
10:09
بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة
فن
10:09
بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023