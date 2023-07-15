النشرة الجوية 15-7-2023

النائب ابراهيم منيمنة لـ"الجديد" تعليقاً على كلام السفيرة الفرنسية امس: نحن تحولنا عبئاً على باقي الدول و"كأنه جبنا الكلام لنفسنا" ومسؤوليتنا ان نفرض احترامنا وكرامتنا على الآخرين