النشرة الجوية 03-08-2023

مراسل "الجديد": المعركة احتدمت بشكل كبير ومتواصل في مخيم عين الحلوة ويتم استخدام قذائف صاروخية B7 و B10 و الأسلحة الرشاشة الثقيلة "دوشكا" والمتوسطة