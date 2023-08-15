النشرة الجوية 15-08-2023

مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر قطع شوطا كبيرا ومن المفترض ان يتبلور مساره قبل نهاية الشهر الجاري وقبل الاجتماع الذي سيدعو له المبعوث الفرنسي