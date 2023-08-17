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قناة الجديد
2023
05:41
فجر السعيد تعلق على انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: محدّ قالكم تضايقوني
05:23
بالصور - عبد اللهيان يتفقد السفارة الإيرانية بالرياض
04:33
قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه
03:18
بالفيديو - حاول مع رفاقه سرقة صراف آلي مستخدما جرافة
03:11
وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه!
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
2023-08-17 | 12:49
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نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
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نشرة الطقس المسائية 16-08-2023
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النشرة الجوية 14-08-2023
يحدث الآن
محليات
07:36
مراسلة "الجديد" : بعد عرض الوقائع بشأن حادثة الكحالة تم طلب استدعاء شهود من الكحالة لا ينتمون إلى جهات حزبية وقد كانوا متواجدين في المكان اضافة الى عدد من الأشخاص من عناصر حزب الله الذين كانوا متواجدي
محليات
07:35
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
محليات
07:30
مراسلة "الجديد" : كل الاشخاص الذين تم استدعائهم بشان حادثة الكحالة شهود ولا موقوفين في القضية حتى الآن
زوارنا يقرؤون الآن
04:33
قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه
2023-08-16
بالصور - في محل حلويات شهير .. هذا ما تم ضبطه لصنع قوالب الحلوى
15:57
بالصورة - توقيف شاحنة كانت تقل عدداً من السوريين بطريقة مبتكرة عند نقطة حاجز للجيش اللبناني بشدرا في عكار
07:35
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
05:32
جيمي جبور : سنذهب إلى تسوية رئاسية لإنتخاب فرنجية في حال وافق حزب الله على مطالبنا
06:32
بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر
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بالفيديو
بالفيديو
07:29
ماذا في التطورات الجديدة لحادثة الكحالة بعد إستدعاء عدد من أبنائها؟
05:32
جيمي جبور : سنذهب إلى تسوية رئاسية لإنتخاب فرنجية في حال وافق حزب الله على مطالبنا
04:33
قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه
04:14
بلال عبد الله: الحزب التقدمي الاشتراكي مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية وضد التعطيل وعلينا ان نتحمل جميعاً المسؤولية الوطنية
13:13
تشريع الضرورة سقط.. واتهامات التعطيل ارتفعت
12:53
مقدمة النشرة المسائية 17-08-2023
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15:57
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الشيخ ياسر عودة يخلع عمامته على الهواء: اذا خلصو من عمامتي بيخلصوا مني؟
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