الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:09
ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة إكس
14:08
إيطاليون يهربون من مطعم بألبانيا دون دفع الحساب!
10:58
الرجال يفضلون العمل بالمكتب أكثر من النساء بمرتين: "الابتعاد عن العائلة" أحد أهم الأسباب
05:41
فجر السعيد تعلق على انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: محدّ قالكم تضايقوني
05:23
بالصور - عبد اللهيان يتفقد السفارة الإيرانية بالرياض
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 18-08-2023
2023-08-18 | 12:49
A-
A+
نشرة الطقس المسائية 18-08-2023
مقالات ذات صلة
نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
نشرة الطقس المسائية 16-08-2023
نشرة الطقس المسائية 10-08-2023
نشرة الطقس المسائية 18-08-2023
النشرة
نشرات الطقس
الطقس
المسائية
18-08-2023
العودة الى الأعلى
نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-08-17
نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
2023-08-17
نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
2023-08-16
نشرة الطقس المسائية 16-08-2023
2023-08-16
نشرة الطقس المسائية 16-08-2023
2023-08-15
النشرة الجوية 15-08-2023
النشرة الجوية 15-08-2023
2023-08-15
النشرة الجوية 15-08-2023
النشرة الجوية 15-08-2023
يحدث الآن
محليات
17:15
الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم
خاص الجديد
17:12
معلومات "الجديد": استقر المدعو "وسام مازن دلا" في منطقة حي السلم وتمت ملاحقته وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده رمى بنفسه من المبنى المقيم به في المنطقة المذكورة
محليات
16:52
مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت
زوارنا يقرؤون الآن
2023-08-16
نادين الراسي تتأثر بعد رؤية ابنها مارسيل لأول مرة منذ سنوات
2023-08-16
بالصور - في محل حلويات شهير .. هذا ما تم ضبطه لصنع قوالب الحلوى
16:44
معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالإنابة سيتوجه إلى السعودية مطلع أيلول المقبل برفقة محمد أبو حيدر
16:52
مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت
17:12
معلومات "الجديد": استقر المدعو "وسام مازن دلا" في منطقة حي السلم وتمت ملاحقته وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده رمى بنفسه من المبنى المقيم به في المنطقة المذكورة
2023-08-16
ليال بو موسى: هناك تدخل واضح وجدي من حركة أمل بموضوع عدم إعفاء الموظفة سحر جعفر من مهامها في أمانة سر المصادقات في وزارة التربية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:07
مقدمة النشرة المسائية 18-08-2023
12:49
نشرة الطقس المسائية 18-08-2023
08:59
محمد فحيلي: حجم الودائع بالدولار المحلي غير معروف وليس المصرف المركزي وحده من يحدد سعر الصرف
07:29
ماذا في التطورات الجديدة لحادثة الكحالة بعد إستدعاء عدد من أبنائها؟
05:32
جيمي جبور : سنذهب إلى تسوية رئاسية لإنتخاب فرنجية في حال وافق حزب الله على مطالبنا
04:33
قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:05
بالصور- حادث سير مروع على اوتوستراد القلمون ووقوع ضحايا
محليات
05:05
بالصور- حادث سير مروع على اوتوستراد القلمون ووقوع ضحايا
محليات
10:50
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية في المطار
محليات
10:50
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية في المطار
محليات
16:52
مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت
محليات
16:52
مقتل شخص وإلقاء القبض على آخر تردد أنهما ينتميان الى تنظيمات إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت
محليات
17:15
الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم
محليات
17:15
الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم
منوعات
05:10
فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة
منوعات
05:10
فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة
فن
04:33
قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه
فن
04:33
قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023