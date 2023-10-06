النشرة الجوية 06-10-2023

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مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون
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الموفد القطري سيقوم الأسبوع المقبل بجولة جديدة على القوى السياسية
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13:11
معلومات "الجديد": الحوار بين حزب الله والتيار لم ينته ولم يتوقف بل تطور الى حصول لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعقيتله شانتال عون باسيل
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دانييلا رحمة تعلق على خلافها مع ماغي بوغصن.. هذا ما قالته
13:10
معلومات "الجديد": رد الرئيس بري على قائد الجيش قائلاً "البلد ما بيحمل ساعة بلا قائد جيش ومنمددلك" فأجابه عون "ما بدي تمددولي لكن ضروري التعيين في رئاسة الاركان"
02:01
أنهت حياتها خلال الخدمة العسكرية..ما السبب؟
2023-10-05
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023
14:40
المشهد السياسي | انتخاب رئيس قريبا أو التمديد لجوزيف عون .. ولقاء يجمع نصرالله بباسيل وعقيلته
2023-10-05
مجددا .. قبـلة حميمة بين ستيفاني عطالله و محمود نصر في كريستال تعرضهما للانتقاد
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بالفيديو
14:40
المشهد السياسي | انتخاب رئيس قريبا أو التمديد لجوزيف عون .. ولقاء يجمع نصرالله بباسيل وعقيلته
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023
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