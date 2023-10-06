النشرة الجوية 06-10-2023

معلومات "الجديد": الحوار بين حزب الله والتيار لم ينته ولم يتوقف بل تطور الى حصول لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعقيتله شانتال عون باسيل