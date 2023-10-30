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قناة الجديد
2023
17:29
ميسي يحصد الكرة الذهبية للمرة الثامنة في التاريخ
16:18
بالفيديو - نجم تلفزيوني مشهور يلقي مليون دولار في الهواء من مروحية على حشد من الناس
15:59
اصطياد أسرع سمكة في العالم
15:29
إقالة مسؤول بريطاني لتأييده وقف إطلاق النار في غزة
13:09
فارس اسكندر ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 30-10-2023
2023-10-30 | 13:51
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نشرة الطقس المسائية 30-10-2023
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النشرة الجوية 29-10-2023
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النشرة الجوية 27-10-2023
2023-10-27
النشرة الجوية 27-10-2023
النشرة الجوية 27-10-2023
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17:40
مراسلة #الجديد من بلدة رميش الجنوبية: طائرات الاحتلال الاسرائيلي المعادي تستهدف منزلاً في بلدة برعشيت
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17:29
ميسي يحصد الكرة الذهبية للمرة الثامنة في التاريخ
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17:21
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: جرائم القصف الإسرائيلي خلّفت أكثر من 10 آلاف بين قتيل ومفقود وتدمير أكثر من 50% من الوحدات السكنية
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17:29
ميسي يحصد الكرة الذهبية للمرة الثامنة في التاريخ
17:40
مراسلة #الجديد من بلدة رميش الجنوبية: طائرات الاحتلال الاسرائيلي المعادي تستهدف منزلاً في بلدة برعشيت
2023-01-01
أثناء خروجه من مطار بيروت .. نجاة مواطن من رصاصة طائشة ولكن هاتفه لم ينجُ !
15:08
الناطق باسم سرايا القدس: تم استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة
17:02
بالفيديو - استهداف عدد من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية
2023-10-15
من أمام مبنى "الجديد".. تظاهرات مناصرة للشعب الفلسطيني
بالفيديو
بالفيديو
15:44
مواضيع كتير استفزّت فاريكس على السوشيل ميديا .. وهيك سكّتت الملكة رانيا الإعلامية كريستيان أمانبور
15:43
مسخرة واستفزاز.. شو أسوء وأبشع شي شافته نغم على السوشيل ميديا بالأسبوع الأخير؟
15:21
المشهد الاقتصادي| تقرير لمعهد التمويل الدولي حول تداعيات الحـ رب على اقتصادات دول المنطقة
15:15
المشهد السياسي| المشهد الجنوبي يحافظ على قواعد الاشتباك والأنظار تتجه الى يوم الجمعة
13:57
آخر التطورات الميدانية والمستجدات عند الحدود الجنوبية ... لمتابعة البث المباشر:
13:56
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2023
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