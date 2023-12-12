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قناة الجديد
2023
15:46
الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة
07:16
بالفيديو - مطار بيروت يغرق بالمياه بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم
05:15
بنسبة 50%.. السعودية الأولى بين دول "العشرين" والثانية عالمياً في نمو عدد السياح الدوليين
02:39
بالفيديو - حوت ضخم يقترب من رواد أحد الشواطئ الأسترالية
02:15
تغيّر في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟
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نشرة الطقس المسائية 12-12-2023
2023-12-12 | 12:50
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2023-12-10
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2023-12-10
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2023-12-09
نشرة الطقس المسائية 09-12-2023
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منوعات
15:46
الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة
عربي و دولي
15:33
مندوب مصر في الأمم المتحدة: ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة سيدخل المنطقة في حرب إقليمية و مشروع القرار العربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع
عربي و دولي
15:15
المتحدث باسم جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإصابات في صفوف "الجيش الاسرائيلي" منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة الى 600 إصابة
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14:55
سكاي نيوز: الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
05:15
بنسبة 50%.. السعودية الأولى بين دول "العشرين" والثانية عالمياً في نمو عدد السياح الدوليين
2023-11-06
فريق فاريكس بالشارع ليعرف نفسية العالم بعد كل الأحداث الإقليمية
01:20
"إسرائيل في موقف صعب".. بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو
13:51
المقاومة الاسلامية في العراق : استهدفنا قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل كونيكو النفطي بسوريا بواسطة الصواريخ التي أصابت هدفها بشكل مباشر
13:44
#الجديد تكشف تفاصيل اكتمال التسوية السياسية لتأجيل تسريح العماد جوزاف عون
بالفيديو
بالفيديو
14:38
انجي خوري تتحدث عن سبب ارتدائها الحجاب عبالي الطهارة و شفت اسم النبي محمد بعيوني -
14:32
والدة أنطوني بستاني تبرر ضربها له ورابعة الزيات تواجهها على الهواء.. فيديو يوثق ما حصل
13:54
فقرة الردار مع هادي الامين تلاحق ملفات الفساد واليوم الملف حول نقابة الاطباء البيطريين في لبنان
13:44
#الجديد تكشف تفاصيل اكتمال التسوية السياسية لتأجيل تسريح العماد جوزاف عون
13:41
ملف قائد الجيش يطغى على اللجان النيابية المشتركة
13:13
الجديد تواكب آخر المستجدات والتطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:
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"محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي".. بالفيديو - القوات المسلحة اليمنية: نفّذنا عملية نوعية ضد سفينة "استريندا" التابعة للنرويج
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07:16
بالفيديو - مطار بيروت يغرق بالمياه بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم
محليات
07:16
بالفيديو - مطار بيروت يغرق بالمياه بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم
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01:50
"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
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"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
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16:16
#سيمون_ابو_فاضل لـ #معاً_أقوى : حزب الله سيتراجع رغما عنه عن جنوب الليطاني وهناك ضغط دولي بإتجاه هذا الأمر
خاص الجديد
16:16
#سيمون_ابو_فاضل لـ #معاً_أقوى : حزب الله سيتراجع رغما عنه عن جنوب الليطاني وهناك ضغط دولي بإتجاه هذا الأمر
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02:15
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تغيّر في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟
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01:20
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01:20
"إسرائيل في موقف صعب".. بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو
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