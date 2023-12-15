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بالفيديو - أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال للقطاع
11:17
"الأولى من نوعها في العالم".. القدية السعودية تعلن إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية
01:59
سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته
01:55
في السودان .. "مجــ زرة" تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين
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بالفيديو - شابة تسطو على شاحنة تنقل 10 آلاف قطعة "دوناتس"
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2023-12-15 | 13:11
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النشرة الجوية 14-13-2023
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2023-12-13
النشرة الجوية 13-12-2023
النشرة الجوية 13-12-2023
2023-12-12
نشرة الطقس المسائية 12-12-2023
2023-12-12
نشرة الطقس المسائية 12-12-2023
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عربي و دولي
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2023-11-03
الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية عند الحدود الجنوبية... للمتابعة مباشرة:
2023-10-16
عبد الليهان: وقت الحلول السياسية بدأ ينفد واحتمال توسع الحرب يقترب من الحتمية
15:27
غضب بـ "إسرائيل" بعد إعلان قتـ ـ ـل 3 أسـ ـ ـرى "عن طريق الخطأ".. ونتنياهو يصفها بالمأساة
14:55
نتنياهو: مقتل المحتجزين الثلاثة مأساة فوق الإحتمال و"إسرائيل" بأكملها في حداد هذا المساء
14:57
نتنياهو: أشد على أيدي جنودنا الملتزمين باستعادة مختطفينا حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم وسنستخلص العبر
15:39
سي إن إن: إدارة بايدن توبخ "إسرائيل" لهجماتها على الجيش اللبناني
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الجديد تواكب آخر المستجدات والتطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية
13:11
النشرة الجوية 15-12-2023
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علي حسن خليل : الأساس إقرار هذه المجموعة من القوانين لإعادة الإنتظام إلى المجلس النيابيّ
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ملحم خلف : ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور
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سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته
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13:58
جيش الإحتلال يعلن قتل 3 أسرى "عن طريق الخطأ" في غزة
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13:58
جيش الإحتلال يعلن قتل 3 أسرى "عن طريق الخطأ" في غزة
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04:56
باسيل : "عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ..."
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باسيل : "عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ..."
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