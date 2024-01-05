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النشرة الجوية 05-01-2024
2024-01-05 | 13:08
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النشرة الجوية 05-01-2024
النشرة الجوية 05-01-2024
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النشرة الجوية 04-01-2024
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2023-10-27
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2023-12-29
إعلام: "حماس" وافقت على استئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن
2023-10-12
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون لإجراء زيارات إنسانية وتسهيل إطلاق سراح الرهائن ونحن على اتصال مع حماس و"الإسرائيليين" بصفتنا وسيطا محايداً
02:11
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