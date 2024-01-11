النشرة الجوية 11-01-2024

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: ادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي أساس لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل