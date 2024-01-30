النشرة الجوية 30-01-2024

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منظمة الصحة العالمية: وقف تمويل وكالة "الأونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية: وقف تمويل وكالة "الأونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة
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