النشرة الجوية 30-01-2024

منظمة الصحة العالمية: وقف تمويل وكالة "الأونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية: وقف تمويل وكالة "الأونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة