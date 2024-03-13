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ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط
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"ادعاءات مهينة ومؤذية وكاذبة".. إجهاض دعوى تشهير ضد ميغان ماركل رفعتها أختها
09:49
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08:06
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2024-03-13 | 14:20
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النشرة الجوية 13-03-2024
النشرة الجوية 13-03-2024
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15:02
بلينكن: هناك مقترح قوي الآن لوقف النار بغزة والسؤال هو ما إذا كانت حماس ستقبل به
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بوتين يلوّح بالنووي.. وتحذير: الحرب في أوكرانيا قد تخرج عن السيطرة
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14:32
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: جبهات الإسناد لغزة ستكون حاضرة وبقوة في هذا الشهر المبارك
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2024-02-25
رويترز عن سوليفان: "إسرائيل" ومصر وقطر وأميركا توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة الرهائن
2024-02-18
حكومة العدو تعلن الاتفاق على عودة مستوطني سديروت ومستوطنات مجاورة لغزة بدءا من مطلع آذار المقبل
2024-03-07
معلومات الجديد: اجتماع سفراء اللجنة الخماسية عصرا في السفارة القطرية هادف لمناقشة مبادرة كتلة الاعتدال الوطني وتجديد التأكيد على وحدة الموقف والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية
2024-03-12
مراسلة الجديد: القوى الامنية تمنع الاقتراب من مكان سقوط الصاروخ في بلدة حراجل - كسروان لمدة ثلاثة ايام حتى نفاد طاقة بطاريته للتمكن من تفكيكه
17:31
دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها
05:35
جريمة مروّعة في حاروف .. ذبح زوجته بالسكين داخل شقة
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بالفيديو
14:20
مقدمة النشرة المسائية 13-03-2024
14:20
النشرة الجوية 13-03-2024
05:55
أسامة حمدان يكشف تفاصيل اللقاء مع الحــزب
05:06
كونشرتو من اجل السلام.. عمر حرفوش يعزف البيانو في فرنسا
2024-03-12
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2024-03-12
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