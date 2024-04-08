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قناة الجديد
2024
11:02
السماح للمغربيات باستخراج جواز سفر لأبنائهم دون موافقة الآباء
08:48
فيديو.. تمساح يقفز ويصطاد طائرة مسيّرة في الهواء
08:02
دول عربية تتحرى رؤية هلال شهر شوال
04:35
فيديو - سعودي يوثق تجربة إفطار رمضانية مثيرة في الهواء
02:44
ترقب لكسوف الشمس النادر وتحذير!
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النشرة الجوية 08-04-2024
2024-04-08 | 13:27
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النشرة الجوية 07-04-2024
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17:05
إعلام العدو: سفينة حربية أطلقت صاروخا لاعتراض الهدف الجوي في سماء إيلات
عربي و دولي
17:01
اعتراض مسيّرات وصواريخ فوق إيلات
محليات
16:19
بالفيديو - مجموعات تتعرض للمارة في برج حمود!
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13:27
النشرة الجوية 08-04-2024
07:26
ليلى عبد اللطيف تعايد ابنتها بطريقة مؤثرة وجمالها يلفت الانظار
03:32
الرئيس القبرصي في بيروت.. وكواليس لقائه بـ ميقاتي مباشرة
09:14
زوجة نيكولا في أحدث ظهو ر لها.. شاهدوا كيف بدت
06:47
معتصم النهار يفاجئ جمهوره بطرح اغنية
2024-04-01
حزب الله عن اغتيال قادة الحرس الثوري: هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو الاسرائيلي العقاب والانتقام
بالفيديو
بالفيديو
13:32
مقدمة النشرة المسائية 08-04-2024
13:27
النشرة الجوية 08-04-2024
09:58
قضية باسكال سليمان تابع.. مراسلة الجديد توجز مجمل التطورات الميدانية والأمنية
08:48
فيديو.. تمساح يقفز ويصطاد طائرة مسيّرة في الهواء
07:41
مراسلة الجديد تطلعنا على تفاصيل لقاءات الرئيس القبرصي مع المسؤولين اللبنانيين
07:31
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01:50
الجيش: توقيف سوريين مشاركين في خطف باسكال سليمان
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01:50
الجيش: توقيف سوريين مشاركين في خطف باسكال سليمان
منوعات
08:02
دول عربية تتحرى رؤية هلال شهر شوال
منوعات
08:02
دول عربية تتحرى رؤية هلال شهر شوال
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14:16
مقتل باسكال سليمان أثناء محاولة سرقة سيارته في منطقة جبيل
محليات
14:16
مقتل باسكال سليمان أثناء محاولة سرقة سيارته في منطقة جبيل
منوعات
08:48
فيديو.. تمساح يقفز ويصطاد طائرة مسيّرة في الهواء
منوعات
08:48
فيديو.. تمساح يقفز ويصطاد طائرة مسيّرة في الهواء
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15:13
من جبيل.. مراسل الجديد ينقل المشهد بعد تطورات قضية باسكال سليمان... التفاصيل عبر الرابط
محليات
15:13
من جبيل.. مراسل الجديد ينقل المشهد بعد تطورات قضية باسكال سليمان... التفاصيل عبر الرابط
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14:21
الجيش اللبناني: تبين خلال التحقيقات أن المسؤول في حزب القوات باسكال سليمان قد قتل خلال محاولة سرقة سيارته ونقلت جثته إلى سوريا
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14:21
الجيش اللبناني: تبين خلال التحقيقات أن المسؤول في حزب القوات باسكال سليمان قد قتل خلال محاولة سرقة سيارته ونقلت جثته إلى سوريا
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