الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:03
تحذير خطير لمستخدمي آيفون في 92 دولة
10:49
"علّق لوحته الخاصة سرا"... متحف ألماني يطرد موظفا
10:02
"قتلى ومفقودين"... انهيار جليدي في جبال الألب
08:56
"في أول أيام عيد الفطر"... أردني يقتل زوجته خنقاً والسبب؟
08:37
"خرجوا من الباب الرئيسي".. جندي محتجز يقود أغرب عملية هروب جماعي من سجن
نشرات الطقس
النشرة الجوية 11-04-2024
2024-04-11 | 13:28
A-
A+
النشرة الجوية 11-04-2024
النشرة الجوية 11-04-2024
النشرة الجوية 11-04-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2024
النشرة الجوية 10-04-2024
النشرة الجوية 09-04-2024
النشرة الجوية 11-04-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة
الجوية
11-04-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 10-04-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-04-10
النشرة الجوية 10-04-2024
النشرة الجوية 10-04-2024
2024-04-10
النشرة الجوية 10-04-2024
النشرة الجوية 10-04-2024
2024-04-09
النشرة الجوية 09-04-2024
2024-04-09
النشرة الجوية 09-04-2024
2024-04-08
النشرة الجوية 08-04-2024
2024-04-08
النشرة الجوية 08-04-2024
يحدث الآن
محليات
14:34
مراسل الجديد: اطلاق سراح المخطوفين السوريين
عربي و دولي
14:18
البيت الأبيض: دعمنا لإسرائيل لا يزال ثابتا في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها
مقدمة النشرة المسائية
13:29
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2024
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-04-10
بالفيديو - دعوات لترحيل السوريين في برج حمود قبل نهار الجمعة.. والبلدية تعلّق
2024-04-08
نصر الله: الأميركيون والإسرائيليون سلّموا بأن الردّ الإيراني على الإعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق قادم
12:38
بالارقام... المسعفون والهيئات الصحية هدف لاسرائيل ... التفاصيل في النشرة المسائية
04:27
الصحافي والكاتب السياسي جوني منير لـ #الجديد: أعتقد أن كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية غداً ستكون عالية السقف بهدف "لم الشارع"
09:23
دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا ... ماذا في التفاصيل؟
2023-06-05
فيديو - حين تحوّل الملعب الى مساحة لصيد السمك !!
بالفيديو
بالفيديو
13:29
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2024
13:28
النشرة الجوية 11-04-2024
07:41
عائلة باسكال سليمان تواصل تقبل التعازي في كنيسة مار جرجس المارونية في وسط بيروت
07:30
مراسلة الجديد تجول في منطقة برج حمود لمتابعة آخر الأجواء وأوضاع النازحين السوريين فيها
05:34
جوني منير يكشف سيناريوهات جريمـة اغتيال باسكال سيلمان
04:33
جوني منير : الدعوات لطرد السوريين من بعض المناطق اللبنانية "ذاتية ومتهورة"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:48
بيان لبلدية برج حمود رداً على "قيام مجموعة من الشبان بالتجول في المنطقة وتوجيه الانذارات والتهديدات" .. ماذا في تفاصيله؟
محليات
07:48
بيان لبلدية برج حمود رداً على "قيام مجموعة من الشبان بالتجول في المنطقة وتوجيه الانذارات والتهديدات" .. ماذا في تفاصيله؟
محليات
01:22
مصدر أمني كبير كشف للشرق الاوسط تفاصيل تنفيذ جريمة قتل محمد سرور
محليات
01:22
مصدر أمني كبير كشف للشرق الاوسط تفاصيل تنفيذ جريمة قتل محمد سرور
محليات
05:34
جوني منير يكشف سيناريوهات جريمـة اغتيال باسكال سيلمان
محليات
05:34
جوني منير يكشف سيناريوهات جريمـة اغتيال باسكال سيلمان
منوعات
06:21
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
منوعات
06:21
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
محليات
07:30
مراسلة الجديد تجول في منطقة برج حمود لمتابعة آخر الأجواء وأوضاع النازحين السوريين فيها
محليات
07:30
مراسلة الجديد تجول في منطقة برج حمود لمتابعة آخر الأجواء وأوضاع النازحين السوريين فيها
منوعات
16:06
في هذه الدولة.. سحب شراب سعال لإحتوائه على مادة سامة
منوعات
16:06
في هذه الدولة.. سحب شراب سعال لإحتوائه على مادة سامة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024