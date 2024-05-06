النشرة الجوية 06-05-2024

مكتب نتنياهو: الكابينت قرر بالإجماع مواصلة العملية في رفح لتحقيق أهداف الحرب بالتزامن مع إرسال وفد للتباحث مع الوسطاء لاستنفاد فرص التوصل لاتفاق بالشروط التي نقبلها

مكتب نتنياهو: الكابينت قرر بالإجماع مواصلة العملية في رفح لتحقيق أهداف الحرب بالتزامن مع إرسال وفد للتباحث مع الوسطاء لاستنفاد فرص التوصل لاتفاق بالشروط التي نقبلها