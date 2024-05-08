النشرة الجوية 08-05-2024

مصادر مطلعة على وزارة الخارجية الفرنسية للجديد: ملف الرئاسة في لبنان يفترض ان يحسم قبل موسم الصيف لان تموز وآب يعتبران شهران لا سياسة فيهما بسبب العطل الصيفية