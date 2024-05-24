النشرة الجوية 24-05-2024

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2024-05-24 | 13:24
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2024-05-24
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2023-11-17
" اللقاء الديمقراطي" بعد اجتماعها في كليمنصو: للتمديد لقيادتي الجيش وقوى الأمن وملء الفراغ بأي وسيلة في مجلس الوزراء أو مجلس النواب
2023-09-22
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2024-05-01
مصدر قريب من القوات للجديد :تبرير عدم الحضور بعدم التنسيق هي حجة واهية لا اكثر والقوات التي شاركت في اجتماعات المعارضة كافة لم تلحظ ايجابية في كلام مصطفى علوش
2023-12-16
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لتبادل الأسرى
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