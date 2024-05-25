النشرة الجوية 25-05-2024

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2024-05-25 | 13:35
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النشرة الجوية 24-05-2024
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أهالي بيروت وضواحيها يناشدون المعنيين التدخل الفوري لوقف إطلاق النار الكثيف من المخيمات الفلسطينية ما تسبب بحالة من الذعر لدى المواطنين
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