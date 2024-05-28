النشرة الجوية 28-05-2024

مصادر دبلوماسية للجديد: اقامة طاولة حوار لبناني لبناني في باريس هي فكرة طرحت على الفرنسيين وقوبلت بالرفض على اعتبار ان لبنان لا يمر بازمة دستورية ولا بأزمة امنية داخلية