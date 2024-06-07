النشرة الجوية 07-06-2024

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النشرة الجوية 06-06-2024
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2024-04-04
اليكم قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة عام 2024
2023-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
2024-01-09
رويترز": القاهرة ترفض طلبا إسرائيليا بخصوص مراقبة المنطقة العازلة مع غزة
2024-05-21
ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر يلفت الأنظار في احدث ظهور
2023-07-03
البطريرك الراعي من بشري: نحن نؤمن بالدولة ونحن نعرف حدودنا ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة
2023-09-11
مراسل "الجديد": جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم لبحث موضوع النزوح السوري لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب وقد استعيض عنها بلقاء تشاوري مع قادة الاجهزة الامنية
بالفيديو
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