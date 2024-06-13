النشرة الجوية 13-06-2024

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2024-06-13 | 13:00
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مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات عن الغارة التي استهدفت مبنى بين دير قانون النهر وجناتا
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مراسل الجديد محمد فرحات يتابع التفاصيل عن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مبنى بين بلدتي دير قانون النهر وجناتا ... للمتابعة مباشرة:
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