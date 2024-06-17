النشرة الجوية 17-06-2024

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هوكستين للجديد من عين التينة: آن أوان الحلول الحاسمة
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هوكستين : الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة ونريد تجنب مزيد من التصعيد
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04:56
هوكستين من عين التينة: نمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود ومقترح الصفقة التي قدمها بايدن تضمن إنهاء الحرب في غزة
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01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
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معلومات الجديد: هوكستين يحمل معه في جولته رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة من الرسائل الماضية بضرورة التفاوض ووقف إطلاق النار على الحدود والا فإن التصعيد سيصبح حتمياً
2024-06-06
غانتس يحذّر سكان الشمال من "الأيام الصعبة" وطلب للحكومة اللبنانية!
2024-06-16
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
06:44
نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب
بالفيديو
بالفيديو
04:50
تصريح الموفد الاميركي آموس هوكستين بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة
03:25
هوكستين يلتقي الرئيس نبيه بري بعد قليل... مراسل الجديد ينقل الاجواء من عين التينة
15:12
فيديو.. ترقب انفجار ضخم في الفضاء يمكن رؤيته بالعين!
14:52
عابد فهد يتحدث لأول مرة عن مرضه الخـ ـطير
14:51
عابد فهد يتحدث لأول مرة عن قسوة والده
13:28
فيديو.. حريق ضخم يلتهم فندقا تاريخيا بالكامل في كاليفورنيا!
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أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
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الجيش الاسرائيلي يؤسس فرقة جديدة من جنود الاحتياط .. والسبب؟
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09:05
الجيش الاسرائيلي يؤسس فرقة جديدة من جنود الاحتياط .. والسبب؟
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نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب
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