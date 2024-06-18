عاجل
البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية
البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
05:58
أيام قليلة تفصلنا عن حفل نانسي عجرم المنتظر في إسطنبول
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
2024-06-17
فيديو.. ترقب انفجار ضخم في الفضاء يمكن رؤيته بالعين!
نشرات الطقس
النشرة الجوية 18-06-2024
2024-06-18 | 13:00
A-
A+
النشرة الجوية 18-06-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2024
النشرة الجوية 17-06-2024
النشرة الجوية 16-06-2024
النشرة الجوية 18-06-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة
الجوية
18-06-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 17-06-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-06-17
النشرة الجوية 17-06-2024
2024-06-17
النشرة الجوية 17-06-2024
2024-06-16
النشرة الجوية 16-06-2024
2024-06-16
النشرة الجوية 16-06-2024
2024-06-15
النشرة الجوية 15-06-2024
2024-06-15
النشرة الجوية 15-06-2024
يحدث الآن
محليات
15:17
البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية
عربي و دولي
15:12
باربارا ليف: نضغط على الشركاء الرئيسيين لفعل ما بوسعهم لحث حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار
عربي و دولي
15:12
البنتاغون: لا أحد يريد حربا أوسع بالمنطقة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-06-13
إعلام العدو: تجدد صفارات الإنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى خشية تسلل مسيرات
2024-04-19
جرحى من "اليونيفيل" في الجنوب... ماذا حصل معهم؟
2024-06-14
يبتلعون الأسماك الحية... علاج غريب لهذا المرض!
2024-06-16
مراسل الجديد يتابع التطورات الميدانية جنوب لبنان
2023-11-25
شعبة المعلومات تكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة في محلة الجناح وتوقف ثلاثة متورطين
10:46
مراسل الجديد: مسيّرة ثانية استهدفت دراجة نارية في البرغلية قرب مكان الغارة السابقة
بالفيديو
بالفيديو
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2024
13:00
النشرة الجوية 18-06-2024
06:59
مراسل الجديد يُطلعنا على تفاصيل جولة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين
06:14
مراسل الجديد يوجز أجواء جولة آموس هوكستين ... للمتابعة مباشرة:
05:31
بعد عين التنية هوكستين يلتقي ميقاتي.. ومراسل الجديد ينقل آخر الاجواء
04:50
تصريح الموفد الاميركي آموس هوكستين بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
منوعات
01:53
"العيد إنقلب حزناً" ... كبش ينطح فتى ويرديه قتيلاً
منوعات
11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
منوعات
11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
محليات
08:58
بالفيديو - الحزب يستطلع بطائراته مناطق شمال "اسرائيل"
محليات
08:58
بالفيديو - الحزب يستطلع بطائراته مناطق شمال "اسرائيل"
منوعات
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
منوعات
01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
عربي و دولي
01:37
"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي .. وسيول تتحدث عن غزو خط ترسيم الحدود
عربي و دولي
01:37
"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي .. وسيول تتحدث عن غزو خط ترسيم الحدود
محليات
13:39
فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد
محليات
13:39
فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024