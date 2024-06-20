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دراسة: طفرة جينية نادرة تساعد على مقاومة الزهايمر
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2024-06-20
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2024-06-20 | 13:26
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النشرة الجوية 19-06-2024
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عربي و دولي
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قبل أيام على الانتخابات البرلمانية في فرنسا.. من يتقدم ماكرون او لوبان؟
عربي و دولي
02:09
المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة وسط قطاع غزة
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02:09
المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة وسط قطاع غزة
2024-06-19
النشرة الجوية 19-06-2024
2024-06-16
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14:26
الخارجية الأميركية: التوصل لأي تسوية بشأن لبنان صعب دون وقف النار بغزة وعلى حزب الله التوقف عن التهديدات والسعي لتسوية
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توقعات ليلى عبد اللطيف لعام2024… محلياً وعربياً وعالمياً تتابعونها على الرابط التالي:
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13:26
النشرة الجوية 20-06-2024
13:24
مقدمة النشرة المسائية 20-06-2024
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08:17
نضال الاحمدية في اقوى هجوم على السوريين بسبب فيديو: يقتلون الاطفال .. ونادين نسيب نجيم تعلق
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