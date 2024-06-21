النشرة الجوية 21-06-2024

رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص لـ"الجديد": النصوص التي ترعى حالة السفير رامي عدوان هي اتفاقية فيينا وهناك نص صريح يقول ان القانون اللبناني يُطبّق خارج الاراضي اللبنانية على السلك الديبلوماسي