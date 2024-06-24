النشرة الجوية 24-06-2024

مصادر مقربة من بكركي للجديد: البطريرك لم يصف يوما الحزب بالارهابي ولم يقصد في عظته وصف عملياته بالارهابية بل المقصود هم الفصائل غير المنتظمة وغير اللبنانية التي تطلق من لبنان عملياتها