النشرة الجوية 26-06-2024

مراسلة الجديد: قرابة 20 سيارة اسعاف من الهيئة الصحية والرسالة واسعاف النبطية والصليب الاحمر والدفاع المدني تحركت للمكان وحتى اللحظة تم تسجيل 5 اصابات طفيفة