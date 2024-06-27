النشرة الجوية 27-06-2024

NBC عن مسؤولين عسكريين أميركيين: واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية و البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين