النشرة الجوية 29-06-2024

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05:51
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16:58
مراسلة الجديد: لا أنباء عن غارات على منطقة البقاع حتى اللحظة والأصوات التي لا زالت تسمع ناتجة عن خرق جدار الصوت
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16:45
جدار صوت قوي يهز لبنان
محليات
16:41
الصوت القوي الذي سمع صداه في مختلف المناطق اللبنانية ناجم عن خرق لجدار الصوت من الطيران الحربي الإسرائيلي
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2024-06-18
نتنياهو: أقول لأميركا كما قال لها تشرشل في الحرب العالمية الثانية أعطونا الأدوات ننهي المهمة أسرع بكثير
12:42
عيتا بلا شعب.. جولة في البلاد المهجورة مع مراسلتنا في الجنوب | في النشرة المسائية
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معلومات جديدة عن خطيب دانا الحلاني آلان سعد.. ماذا يعمل؟
09:37
حزب الله يعلن إستهداف دبابة ميركافا وآلية "نميرا"
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بالفيديو
15:35
ليلى عبد اللطيف تبكي على الهواء وتتوقع وفاة شخصية فنية لبنانية من الصف الأول
14:57
ليلى عبد اللطيف بتوقع مفاجئ عن شيرين عبد الوهاب بعد إعلان خطوبتها وهل تعود علاقة ياسمين عبدالعزيز إلى أحمد العوضي؟
14:54
ليلى عبد اللطيف تكشف المستور عن صحة محمد عبده بعد اصابته بالسرطان وتوقع مفاجئ عن العشاء الأخير رح يصير !
14:36
توقعات جديدة لـ ليلى عبد اللطيف 2024 : بكت على الهواء بسبب هذا التوقع وانفعلت بسبب سؤال مصيري!!
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