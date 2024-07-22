النشرة الجوية 22-07-2024

الخبير العسكري الأردني اللواء محمد الصمادي لـ الجديد: هجمات أنصار الله الأخيرة بيّنت أن حرب المسيرات أضافت بعداً جديداً للحروب وأظهرت هشاشة "إسرائيل" التي لن تنعم بالأمن أبداً