الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:56
إيناس هنية لـ الجديد: "أبو العبد إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية
09:38
تركيا تواصل حجب تطبيق "إنستغرام" لليوم الثاني.. لهذا السبب!
05:18
بالفيديو - لبنانيون يقفزون من قاربهم للسباحة مع حوت!
03:00
مخرج "العشاء الأخير" في أولمبياد باريس مهدد بالقتل.. والسلطات تحقق!
2024-08-02
روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟
نشرات الطقس
النشرة الجوية 03-08-2024
2024-08-03 | 13:28
A-
A+
النشرة الجوية 03-08-2024
مقالات ذات صلة
النشرة الجوية 02-08-2024
النشرة الجوية 01-08-2024
النشرة الجوية 31-07-2024
النشرة الجوية 03-08-2024
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
03-08-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 02-08-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-08-02
النشرة الجوية 02-08-2024
2024-08-02
النشرة الجوية 02-08-2024
2024-08-01
النشرة الجوية 01-08-2024
2024-08-01
النشرة الجوية 01-08-2024
2024-07-31
النشرة الجوية 31-07-2024
2024-07-31
النشرة الجوية 31-07-2024
يحدث الآن
كرة القدم
17:32
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة والقبة الحديدية تطلق الصواريخ الإعتراضية
عربي و دولي
16:37
"لعيونك يا أبو العبد".. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي
عربي و دولي
16:20
"معلومة زائفة" تشعل أعمال شغب واسعة في بريطانيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:25
من إهدن.. مراسلة الجديد تواكب حدث تطويب البطريرك أسطفان الدويهي
2024-07-12
غارات "إسرائيل" تخرق الهدوء الحذر جنوباً
13:23
إهدن تحتفل بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي.. الأجواء مع مراسلة الجديد
2024-07-17
بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!
2024-04-28
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: اتفاق تم بين الجانبين الفرنسي والاميركي بعدم الدخول بلعبة الاسماء الرئاسية
2024-07-31
وكالة الأنباء العمانية: سلطنة عمان تدين وتستنكر إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
بالفيديو
بالفيديو
16:37
"لعيونك يا أبو العبد".. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي
16:06
إيناس هنية عن إسماعيل: "إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية
13:39
مقدمة النشرة المسائية: حضرت الطبول وغابت الحرب
13:28
النشرة الجوية 03-08-2024
13:26
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2024
13:23
إهدن تحتفل بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي.. الأجواء مع مراسلة الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:50
القبض ليلاً على متسلل حاول عبور الحدود مع لبنان من مستوطنة!
محليات
02:50
القبض ليلاً على متسلل حاول عبور الحدود مع لبنان من مستوطنة!
عربي و دولي
02:20
زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب هذه المنطقة!
عربي و دولي
02:20
زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب هذه المنطقة!
عربي و دولي
05:27
السفارة الايرانية في بيروت تتوعّد: اليد التي ستمتد الى لبنان ستقطع!
عربي و دولي
05:27
السفارة الايرانية في بيروت تتوعّد: اليد التي ستمتد الى لبنان ستقطع!
عربي و دولي
10:44
بريطانيا: غادروا لبنان في الحال
عربي و دولي
10:44
بريطانيا: غادروا لبنان في الحال
محليات
06:15
الحزب في اولى عملياته لليوم: موقع العاصي!
محليات
06:15
الحزب في اولى عملياته لليوم: موقع العاصي!
عربي و دولي
07:40
الحرس الثوري يحسم ملابسات اغتيال هنية في بيان مشحون بالانتقام!
عربي و دولي
07:40
الحرس الثوري يحسم ملابسات اغتيال هنية في بيان مشحون بالانتقام!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024