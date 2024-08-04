النشرة الجوية 04-08-2024

القناة 13 الإسرائيلية: حزب الله يبحث عن هدف يضر بإسرائيل لكنه غير معني بتحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق

القناة 13 الإسرائيلية: حزب الله يبحث عن هدف يضر بإسرائيل لكنه غير معني بتحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق