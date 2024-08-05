النشرة الجوية 05-08-2024

بلومبرغ عن مسؤول أميركي: سننشر سربا من مقاتلات F 22 هذا الأسبوع بالمنطقة

بلومبرغ عن مسؤول أميركي: سننشر سربا من مقاتلات F 22 هذا الأسبوع بالمنطقة