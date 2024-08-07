الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
13:12
بالفيديو - جدار الصوت.. فيزياء ترعب السكان!
11:37
بالفيديو - إعتـداء جنسي في السجون الإسرائيلية علناً
09:10
بالفيديو - الرجل الذي حيّر "اسرائيل".. من هو يحيى السنوار؟
04:37
ما لا تعرفه عن "أبو ابراهيم".. معلومات عن السنوار رئيس حماس!
04:21
ماسك يقاضي الشركات المقاطعة لمنصة إكس! إليكم السبب
نشرات الطقس
النشرة الجوية 07-08-2024
2024-08-07 | 13:10
A-
A+
النشرة الجوية 07-08-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2024
النشرة الجوية 06-08-2024
النشرة الجوية 05-08-2024
النشرة الجوية 07-08-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة
الجوية
07-08-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 06-08-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-08-06
النشرة الجوية 06-08-2024
2024-08-06
النشرة الجوية 06-08-2024
2024-08-05
النشرة الجوية 05-08-2024
2024-08-05
النشرة الجوية 05-08-2024
2024-08-04
النشرة الجوية 04-08-2024
2024-08-04
النشرة الجوية 04-08-2024
يحدث الآن
كرة القدم
18:33
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون
عربي و دولي
16:38
إلغاء ثلاث حفلات لتايلور سويفت في فيينا بسبب تهديد إرهابي
محليات
16:33
مراسل الجديد: تحليق مكثف لسلاح الجو الاسرائيلي وطائراته الحربية والمسيرة في اجواء الجنوب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-06-21
اعتزال رويدا عطية رسميا بعد صمت طويل .. خرجت عن صمتها وكشفت لاول مرة السبب الحقيقي
01:41
الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!
2024-05-05
منخفض جوي جديد اليوم.. متى يستقر الطقس؟
2024-07-12
خطة لحظر الهواتف من المدارس!
06:40
الحدث - غسان عطالله - الحلقة الكاملة
2024-07-26
جوانا كركي تنتقد ظهور نزار أبو حجر على منصة تيك توك: أنت اسم كبير
بالفيديو
بالفيديو
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2024
13:10
النشرة الجوية 07-08-2024
09:38
هنا بيروت - علي مطر - 7-8-2024
09:22
علي مطر : نتنياهو يلعب بالتناقضات الأميركية واليوم هو يستثمر بالرئيس جو بايدن
07:30
التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً .. والجديد في قلب الحدث
06:40
الحدث - غسان عطالله - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:03
قرار جديد للخارجية الاسرائيلية .. يخص اللبنانيين!
عربي و دولي
13:03
قرار جديد للخارجية الاسرائيلية .. يخص اللبنانيين!
عربي و دولي
07:22
بيان توضيحي من النائبة غادة أيوب حول الفيديو المتداول على مواقع التواصل
عربي و دولي
07:22
بيان توضيحي من النائبة غادة أيوب حول الفيديو المتداول على مواقع التواصل
عربي و دولي
05:03
تنبيه عاجل من السفارة الأميركية: قروض لعودة المواطنين من لبنان
عربي و دولي
05:03
تنبيه عاجل من السفارة الأميركية: قروض لعودة المواطنين من لبنان
محليات
02:18
بيان إستقالة من النائب سيمون أبي رميا: هذا عهدي ووعدي!
محليات
02:18
بيان إستقالة من النائب سيمون أبي رميا: هذا عهدي ووعدي!
عربي و دولي
01:41
الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!
عربي و دولي
01:41
الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!
فن
09:00
خطوة مفاجئة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة ولادة ابنته وما فعله مؤثر
فن
09:00
خطوة مفاجئة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة ولادة ابنته وما فعله مؤثر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024